TORTORICI: Incidente mortale, muore ragazza di 19 anni

TORTORICI: Incidente mortale

Il giorno della festa del patrono San Sebastiano segnato dal lutto a Tortorici in provincia di Messina.

Un gravissimo incidente mortale si è verificato la scorsa notte nel centro montano, come riportato dal sito ecodisicilia.com una ragazza di 19 anni, Chiara Foti, ha infatti perso la vita in un incidente stradale.

Grave anche il fidanzato, che viaggiava con lei e altri amici che si trovavano in macchina

Sul posto i soccorsi, ma per la giovane Chiara non c’è stato nulla da fare.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sembra comunque che l’auto abbia sbandato nell'approcciare una curva e abbia sfondato la ringhiera che delimita la carreggiata finendo nel fiume.

IN AGGIORNAMENTO