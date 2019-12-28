TORTORICI: INCIDENTE STRADALE,AUTO NEL FIUME. FERITO UN TRENTENNE

Grave incidente a Tortorici, nel Messinese. Un trentenne, dopo essere precipitato con la sua auto nel fiume, è rimasto ferito. Il giovane, dopo essere estato estratto dall’abitacolo, è stato trasporta...

Grave incidente a Tortorici, nel Messinese. Un trentenne, dopo essere precipitato con la sua auto nel fiume, è rimasto ferito. Il giovane, dopo essere estato estratto dall’abitacolo, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Messina dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente, le cui cause sono in corso d’accertamento, si è verificato ieri pomeriggio nella zona del Vallone Calagni, nella strada che collega San Salvatore di Fitalia al centro oricense. L’automobilista, un giovane trentenne residente a Tortorici, dopo aver perso il controllo della sua auto, è precipitato nel fiume.

All’interno dell’abitacolo solo il conducente. L’uomo è stato prontamente soccorso dal padre, che viaggiava nell’auto dietro la sua ed ha allertato i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il trentenne stato trasferito in elisoccorso per le cure mediche.

Al momento non si conoscono le condizioni cliniche.

Foto: Gazzetta del Sud