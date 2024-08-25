TRA I PRETENDENTI A 'MISTER ITALIA 2024' ANCHE UN RAGAZZO DI RAGALNA: QUATTRO CATANESI IN GARA PER IL TITOLO

Ci sono anche quattro ragazzi della provincia di Catania tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2024”.Gabriele Compagnino, Emanuele Ravanelli, Gabriele Calà Lesina e Salvatore Strano sono infat...

Ci sono anche quattro ragazzi della provincia di Catania tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2024”.

Gabriele Compagnino, Emanuele Ravanelli, Gabriele Calà Lesina e Salvatore Strano sono infatti tra i 90 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.

Con ben quattro concorrenti, la provincia catanese è una delle più rappresentate alle prefinali dietro soltanto a Torino (6 concorrenti) e a pari merito con Modena a quota 4 concorrenti.

Gabriele Compagnino ha 26 anni e abita nel capoluogo di provincia. Alto 1.77, diplomato in agraria, attualmente lavora come manutentore pista all’aeroporto “Fontanarossa”. I suoi hobby sono la palestra e il bigliardino, sport che pratica anche a livello agonistico.

Anche Emanuele Ravanelli abita in città. Impiegato nel settore legale, 20 anni, pratica scherma a livello agonistico con l’ambizione di raggiungere alti livelli con un occhio rivolto anche al mondo dello spettacolo.

Salvatore Strano viene da Ragalna (CT): studente universitario di Scienze e tecnologie agrarie, 22 anni, alto 1.80, lavora anche come magazziniere nell’azienda di famiglia. La sua grande passione è la musica, è un fan incallito di Geolier.

Viene da Maniace (CT), infine, Gabriele Calà Lesina: 25 anni, alto 1.87, di professione tecnico esperto nel consolidamento delle pareti rocciose. Ama passare il tempo libero con gli amici e organizzare partite di calcetto.

I quattro ragazzi catanesi saranno impegnati mercoledì 28 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare alle ore 21.30, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una novantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dai responsabili casting Simona Barchetti e Antonio Lambiase.

Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, dove sarà eletto il successore del milanese Pierluigi Mastropasqua, vincitore dell’edizione 2023.

Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.