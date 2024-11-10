TRA LE DOMANDE DELL'EREDITÀ C'È "COSA SI PUO' OSSERVARE VISITANDO LE SALINELLE DI PATERNO'?"

Cosa sono le Salinelle di Paternò? Una risposta che per molti siciliani è scontata, ma che, a quanto pare, risulta piuttosto misteriosa per gran parte degli italiani. A confermarlo è stato un episodio...

Cosa sono le Salinelle di Paternò? Una risposta che per molti siciliani è scontata, ma che, a quanto pare, risulta piuttosto misteriosa per gran parte degli italiani. A confermarlo è stato un episodio della puntata di ieri, 9 novembre 2024, del popolare programma televisivo L’Eredità, condotto da Marco Liorni su Rai 1.

Durante la trasmissione, gli ultimi tre concorrenti sono stati sottoposti a una domanda che li avrebbe condotti alla sfida finale, ma la risposta corretta riguardante un’area naturale siciliana ha rivelato quanto poco conosciuto sia questo fenomeno geologico fuori dalla Sicilia. La domanda era: “Cosa si può osservare visitando le Salinelle di Paternò?”.

Le risposte proposte ai concorrenti erano:

"Spiagge di cristalli"

"Vulcani di fango"

"Piccoli laghi artificiali"

"Grotte sottomarine"

I primi due concorrenti a cui è stato posto il quiz hanno dato risposte errate. Il primo ha suggerito “spiagge di cristalli”, una risposta che evocava probabilmente l’immagine di un luogo esotico, mentre il secondo ha risposto “grotte sottomarine”, creando ulteriori confusione.

Fortunatamente, è stata la concorrente Sara a dare la risposta giusta: “vulcani di fango”. La sua risposta ha finalmente messo ordine, rivelando così la vera natura delle Salinelle di Paternò. Questi particolari vulcani di fango, situati a Paternò sono caratterizzati dall’emissione di gas e fanghi salmastri che creano un paesaggio suggestivo e unico, ben diverso da quanto immaginato dai concorrenti.

Il curioso episodio ha messo in luce quanto, purtroppo, certe meraviglie naturali italiane siano poco conosciute al di fuori delle regioni in cui si trovano.