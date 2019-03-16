95047

TRAFFICANTE DI DROGA NEL NISSENO ARRESTATO PER UNA CONDANNA A PATERNÒ

I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno tratto in arresto il pregiudicato Luigi Rizzari, 43 anni, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, in ottemperanza ad un ordine di carcerazi...

16 marzo 2019 11:11
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno tratto in arresto il pregiudicato Luigi Rizzari, 43 anni,

sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Caltanissetta.

Lo stesso dovrà espiare la pena di 8 mesi e 28 giorni in quanto ritenuto colpevole di Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2014 e il 2015 nella provincia nissena.

Dopo le formalità di rito il reo è stato trado

