TRAFFICANTE DI DROGA NEL NISSENO ARRESTATO PER UNA CONDANNA A PATERNÒ
A cura di Redazione
16 marzo 2019 11:11
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno tratto in arresto il pregiudicato Luigi Rizzari, 43 anni,
Lo stesso dovrà espiare la pena di 8 mesi e 28 giorni in quanto ritenuto colpevole di Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2014 e il 2015 nella provincia nissena.
Dopo le formalità di rito il reo è stato trado