TRAFFICAVANO COCAINA SU AUTO A NOLEGGIO: SGOMINATA BANDA TRA CATANIA E MARSALA

Un vasto traffico di droga tra Catania e Marsala è stato scoperto nel trapanese dai carabinieri.

I militari della compagnia di Marsala, coordinati dalla procura, con il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e del 12^ reggimento Sicilia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare, emessa dal gip di Marsala, nei confronti di 11 indagati (3 in carcere, 4 arresti domiciliari con braccialetto elettronico e 4 obblighi di dimora nel comune con divieto di uscire in ore notturne), accusati a vario titolo, di traffico e spaccio di cocaina.

Nel corso dell'operazione Fox sono state sequestrate due società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala riconducibili a uno degli indagati. I corrieri dell'organizzazione viaggiavano infatti tra il capoluogo etneo e la cittadina trapanese a bordo di auto a noleggio intestate a due società marsalesi. Una volta arrivata qui la droga veniva ceduta a pusher locali per le piazze di spaccio. L'indagine dei carabinieri aveva già consentito di arrestare in flagranza 7 persone, sequestrare 3 chili di cocaina e circa 40mila euro in contanti. (ANSA).