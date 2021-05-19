TRAFFICO DI DROGA TRA ITALIA E USA, 9 ARRESTI E 29 INDAGATI FRA CUI 5 MEDICI A CATANIA E SIRACUSA

Dalle prime ore di questa mattina, agenti della Polizia di Stato di Siracusa e finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Siracusa e di Catania stanno eseguendo un’ordinanza applic...

A cura di Redazione 19 maggio 2021 08:17

Condividi