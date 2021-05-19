TRAFFICO DI DROGA TRA ITALIA E USA, 9 ARRESTI E 29 INDAGATI FRA CUI 5 MEDICI A CATANIA E SIRACUSA
Dalle prime ore di questa mattina, agenti della Polizia di Stato di Siracusa e finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Siracusa e di Catania stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal G.ip presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente tra l’Italia e gli Stati Uniti.
Nell'inchiesta, deniminata "Fast shipping" sono indagate 29 persone, compresi cinque medici.
Ulteriori dettagli nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10,15 presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa.