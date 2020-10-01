95047

TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO A CAUSA DEI LAVORI SULLA SS121

FLASHLunghissime code sulla ss121, fortunatamente non si tratta di nessun incidente.La lunghe file, interessano le carreggiate in entrambi le direzione, sia in direzione Catania che Paternò, all'altez...

A cura di Redazione Redazione
01 ottobre 2020 09:47
TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO A CAUSA DEI LAVORI SULLA SS121 -
News
Condividi

FLASH

Lunghissime code sulla ss121, fortunatamente non si tratta di nessun incidente.

La lunghe file, interessano le carreggiate in entrambi le direzione, sia in direzione Catania che Paternò, all'altezza del ponte Graci.

 

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047