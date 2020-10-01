TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO A CAUSA DEI LAVORI SULLA SS121
A cura di Redazione
01 ottobre 2020 09:47
FLASH
Lunghissime code sulla ss121, fortunatamente non si tratta di nessun incidente.
La lunghe file, interessano le carreggiate in entrambi le direzione, sia in direzione Catania che Paternò, all'altezza del ponte Graci.