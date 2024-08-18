TRAFFICO IN TILT SULLA A18: OLTRE 9 CHILOMETRI DI CODA PER ARRIVARE AL CASELLO DI SAN GREGORIO

Acireale, 18 Agosto 2024 - La giornata odierna è stata segnata da un’intensa congestione del traffico sulla A18, con oltre 9 chilometri di coda segnalati per arrivare al casello di San Gregorio, stazi...

Acireale, 18 Agosto 2024 - La giornata odierna è stata segnata da un’intensa congestione del traffico sulla A18, con oltre 9 chilometri di coda segnalati per arrivare al casello di San Gregorio, stazione finale dell’autostrada. Le code, che si estendono per ben due chilometri già a partire dal casello di Acireale, stanno creando non pochi disagi agli automobilisti.

Il traffico non è stato causato da incidenti o altri imprevisti, bensì dal flusso massiccio di veicoli che si dirigono verso Catania e altre località vicine.

Il rientro anticipato di molti vacanzieri, che hanno deciso di lasciare la zona jonica a causa del maltempo improvviso, ha generato un addensamento del traffico ben oltre i livelli abituali.

La situazione è particolarmente critica con gli automobilisti che si trovano a dover affrontare lunghi tempi di attesa e rallentamenti che sembrano destinati a perdurare fino alla tarda serata.

Le autorità consigliano di evitare, se possibile, l’autostrada A18 e di percorrere strade alternative per chi deve necessariamente spostarsi.

I bollettini meteo avevano previsto piogge sparse e un abbassamento delle temperature lungo la costa jonica, ma l’intensità del maltempo ha spinto molti turisti e residenti a fare ritorno anticipatamente verso le proprie abitazioni, contribuendo a ingolfare ulteriormente il traffico sulla già affollata autostrada.

L'auspicio è che la situazione possa gradualmente tornare alla normalità, ma fino ad allora, chi si trova sulla A18 dovrà armarsi di pazienza e prepararsi ad affrontare una lunga attesa.