TRAFFICO IN TILT SULLA SS121: DISAGI E LUNGHE CODE VERSO PATERNÒ
04 aprile 2025 – Serata da dimenticare per molti automobilisti in transito sulla superstrada SS121 in direzione Paternò, a causa di un sinistro che, sebbene non provochi feriti gravi, genera pesanti disagi alla circolazione stradale.
L’incidente si verifica nel tratto compreso tra gli svincoli di Sieli e Misterbianco–Motta Sant’Anastasia.
Il traffico subisce un forte rallentamento, con una lunga coda che inizia a formarsi già a partire dalla Circonvallazione di Catania, in prossimità dello svincolo di immissione sulla SS121.
Il congestionamento coinvolge rapidamente anche le arterie secondarie e le vie limitrofe, mandando in tilt la viabilità dell’intera zona, soprattutto nelle ore di punta serali, quando il flusso veicolare è particolarmente intenso.
Gli automobilisti si trovano costretti a procedere a passo d’uomo per diversi chilometri, con tempi di percorrenza che risultano notevolmente allungati.