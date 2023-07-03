TRAFFICO PROVVISORIAMENTE BLOCCATO SU A19 PER INCENDIO IN SPARTITRAFFICOTRA GLI SVINCOLI DI GERBINI SFERRO E CATENANUOVA

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, per consentire ai Vigili del Fuoco lo spegnimento d...

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, per consentire ai Vigili del Fuoco lo spegnimento di un incendio divampato nello spartitraffico al km 169,100.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

