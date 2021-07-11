TRAFFICO: RIENTRI ANTICIPATI PER LA FINALE EURO 2021, CODE DI 9 KM AL CASELLO SAN GREGORIO

La partita della nazionale, impegnata stasera alle 21 a Wembley contro l'Inghilterra per la finale dell'Europei 2021, sta avendo delle significative ripercussioni sul traffico lungo la rete autostra...

La partita della nazionale, impegnata stasera alle 21 a Wembley contro l'Inghilterra per la finale dell'Europei 2021, sta avendo delle significative ripercussioni sul traffico lungo la rete autostradale.

La gran parte dei cittadini usciti per il week-end o per la domenica ha programmato un rientro anticipato in citta' proprio per seguire il match degli azzurri. 'Se di solito i rientri si concentrano soprattutto la domenica sera dalle 20 alle 22 questa volta le punte di traffico piu' intenso si stanno verificando in questi minuti.

Al momento che scriviamo, ore 18.46, sull'A18, al casello di San Gregorio si registra un incolonnamento di ben 9 Km , che inizia dallo svincolo Acireale in direzione Catania.