TRAGEDIA A BARCELLONA POZZO DI GOTTO.BAMBINO DI 4 ANNI CADE E SBATTE LA TESTA, GENITORI LO PORTANO ALL'OSPEDALE MA VIENE DIMESSO. DOPO UN PAIO D'ORE IL PICCOLO MUORE

Un bimbo di 4 anni è morto ieri per un'emorragia celebrale al Policlinico di Messina che potrebbe essere stata determinata da una caduta accidentale avvenuta all'interno dell'abitazione nella quale viveva assieme ai genitori a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Sulla vicenda indagano i carabinieri.

I genitori dopo la caduta hanno portato il piccolo all'ospedale Fogliani di Milazzo dove però i sanitari avrebbero accertato che le sue condizioni non sarebbero state gravi da determinare un ricovero, anche in osservazione.

Al ritorno nella loro casa di Barcellona, dopo le dimissioni, la situazione sarebbe però precipitata con il bimbo che continuava a stare male. Dopo la nuova corsa al pronto soccorso, la decisione di trasferirlo al Policlinico di Messina. Qui i medici, a seguito di una risonanza magnetica, avrebbero scoperto la presenza di una vasta emorragia alla testa. A quel punto si è deciso di operarlo d'urgenza ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

