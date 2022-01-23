TRAGEDIA A BRESCIA FRONTALE TRA AUTO E PULLMAN: CINQUE RAGAZZI PERDONO LA VITA

Cinque persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 18 e i 23 anni, sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia.Erano...

Erano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto.

I cinque giovani sono morti sul colpo.

Illeso il conducente del pullman che ha detto di essersi trovato davanti l'auto e di non essere riuscito ad evitare l'auto che ha invaso la corsia opposta. I ragazzi, alcuni di origine straniera, sono residenti nella zona della Valsabbia.