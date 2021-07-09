TRAGEDIA A CARINI. LA PORTA DI CALCIO GLI CADE SULLA TESTA MENTRE GIOCA A PALLONE, MUORE 12 ENNE

Tragedia a Carini nel Palermitano.Un ragazzo di 12 anni ha tragicamente perso la vita ieri pomeriggio nel parco giochi di contrada Sofia.Mentre la vittima giocava con dei suoi coetanei, per cause anc...

Tragedia a Carini nel Palermitano.

Un ragazzo di 12 anni ha tragicamente perso la vita ieri pomeriggio nel parco giochi di contrada Sofia.

Mentre la vittima giocava con dei suoi coetanei, per cause ancora da accertare, la porta del campetto di calcio sarebbe venuta giù finendo per travolgerlo.

L'allarme è stato dato immediatamente dai compagni di gioco. Sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. Ma le lesioni subite sono state fatali per il ragazzino.

Il ragazzo sarebbe morto sul colpo ed inutili sarebbero stati i tentativi di soccorrerlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Il pubblico ministero, dopo la ricognizione del medico legale, sta valutando se effettuare o meno l'autopsia.

La tragica fine del dodicenne ha lasciato sgomenta l’intera comunità.