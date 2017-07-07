TRAGEDIA A CATANIA: ANNEGA BIMBO DI SEI ANNI

Un bambino di sei anni è annegato nel mare della Plaia di Catania, pare dopo essere stato travolto dalle onde. La tragedia è avvenuta nel Villaggio Ippocampo di mare. Sul posto è intervenuto personale...

A cura di Redazione 07 luglio 2017 19:07

Condividi