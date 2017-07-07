TRAGEDIA A CATANIA: ANNEGA BIMBO DI SEI ANNI
A cura di Redazione
07 luglio 2017 19:07
Un bambino di sei anni è annegato nel mare della Plaia di Catania, pare dopo essere stato travolto dalle onde. La tragedia è avvenuta nel Villaggio Ippocampo di mare. Sul posto è intervenuto personale medico del 118, anche con un elicottero, ma non sono riusciti a rianimarlo. Quando è arrivato all'ospedale Cannizzaro, il bimbo era già deceduto. Sul posto anche i carabinieri.