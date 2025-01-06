TRAGEDIA A CATANIA: CARLO MESSINA, 48 ANNI, PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Catania, in viale Mario Rapisardi, all’altezza del civico 32. Carlo Messina, 48 anni, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto, una...

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Catania, in viale Mario Rapisardi, all’altezza del civico 32. Carlo Messina, 48 anni, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto, una Yamaha nera, e una Skoda grigia. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale, sezione infortunistica.

Secondo le prime ricostruzioni, Messina viaggiava sulla moto con un passeggero a bordo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con l’auto. Pare che il centauro stesse effettuando una svolta nonostante la presenza della striscia continua. Non è ancora chiaro se l’automobilista stesse viaggiando nella direzione opposta o se fosse intento a compiere un’inversione di marcia. La polizia municipale sta esaminando i segni di frenata sull’asfalto per chiarire la dinamica dell’impatto.

Subito dopo lo scontro, sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi del 118. I medici hanno tentato di rianimare Carlo Messina, ma purtroppo l’uomo è deceduto poco dopo. Le altre due persone coinvolte nel sinistro, la donna che viaggiava come passeggera sulla moto e l’automobilista, hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni non sono state rese note al momento.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi coinvolti. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, lasciando amici e familiari di Carlo Messina sconvolti dalla perdita.

Le indagini proseguono per stabilire con precisione le responsabilità e comprendere cosa abbia portato al terribile schianto.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello di Diego: "Un altro amico morto con la moto. Carlo Messina non ci voglio credere… ho avuto questa notizia questa mattina, mi sembra un incubo… uno dei pochi veri amici che avevo", e di Christian: "È morto Carlo Messina, in un tardo pomeriggio di ieri, 5 gennaio 2024".

Carlo era il migliore amico di tutti. Carlo Messina è stata una delle cose più belle che la vita mi aveva regalato: la sua amicizia, il suo rispetto.