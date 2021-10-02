TRAGEDIA A COSENZA, ESALAZIONI TOSSICHE DA VASCA CON MOSTO: MORTE 4 PERSONE

Quattro persone sono morte in Calabria a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva.Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale. L’...

