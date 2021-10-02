TRAGEDIA A COSENZA, ESALAZIONI TOSSICHE DA VASCA CON MOSTO: MORTE 4 PERSONE
Quattro persone sono morte in Calabria a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva.Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale. L’...
02 ottobre 2021 13:53
Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale. L’incidente è avvenuto nel comune di Paola (Cosenza) in contrada Carusi.
Sul posto presenti del Vigili del fuoco in attesa anche di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca. (ANSA).