TRAGEDIA A ERACLEA: SI FERMA A SOCCORRERE UN AUTOMOBILISTA, POI LO INVESTE E UCCIDE FOTO

Incredibile dinamica di un incidente in cui nella notte, nel Veneziano ha perso la vita un automobilista di 35 anni.L'uomo era finito fuori strada con la sua Fiat Punto andando a sbattere contro un al...

Incredibile dinamica di un incidente in cui nella notte, nel Veneziano ha perso la vita un automobilista di 35 anni.

L'uomo era finito fuori strada con la sua Fiat Punto andando a sbattere contro un albero. Era però riuscito ad uscire dalle lamiere quasi illeso.

Sul posto si è subito fermato l'autista di un mezzo dell'igiene ambientale per sincerarsi della situazione, dare l'allarme e prestare soccorso.

Quando questo è ripartito ha però sentito un rumore e, sceso a controllare cosa fosse accaduto, si accorto di aver investito lo sfortunato automobilista. Immediati i soccorsi, ma l'uomo è deceduto nonostante l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.