TRAGEDIA A ERICE, 40ENNE CADE IN UN POZZO E MUORE MENTRE BALLA AL SUO COMPLEANNO
Stava festeggiando il suo compleanno a Erice, nel Trapanese, con amici e parenti, quando si è rotta una lastra che copriva un pozzo artesiano profondo 25 metri e l'uomo che compiva 40 anni ci è finito...
Stava festeggiando il suo compleanno a Erice, nel Trapanese, con amici e parenti, quando si è rotta una lastra che copriva un pozzo artesiano profondo 25 metri e l'uomo che compiva 40 anni ci è finito dentro, morendo. La vittima è Antonio Andreani, di Molfetta.
L'incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in contrada Pegno, dove il quarantenne aveva preso in affitto una villetta.
Andreani stava ballando sulla copertura del pozzo, quando la struttura che lo copriva ha ceduto.
Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato il corpo di Andreani solo intorno alle 4 del mattino, dopo l'arrivo da Palermo dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale. Andreani aveva una profonda ferita alla testa. La salma trasferita alla camera mortuaria di Marsala per l'autopsia disposta dalla Procura di Trapani.
Cos'è un pozzo artesiano
Il 40enne di Erice è precipitato in un pozzo artesiano: si tratta di un cavità dove l'acqua riesce a emergere senza bisogno di alcun supporto tecnologico, come i sistemi di pompaggio. L'acqua presente ne sottosuolo tende infatti a risalire naturalmente verso la superficie, grazie solamente alla pressione che lei stessa esercita.