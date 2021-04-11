TRAGEDIA A GERBINI, UOMO MUORE SCHIACCIATO DA TRATTORE

Dramma ieri pomeriggio nelle campagne di Gerbini in territorio di Paternò, dove un uomo S.C. di 86 anni è deceduto in seguito ad un incidente. Stava lavorando un suo terreno di campagna, a bordo di u...

Dramma ieri pomeriggio nelle campagne di Gerbini in territorio di Paternò, dove un uomo S.C. di 86 anni è deceduto in seguito ad un incidente. Stava lavorando un suo terreno di campagna, a bordo di un trattore. Per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato

L'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso della macchina agricola. I sanitari, intervenuti tempestivamente insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

E' stato richiedeste l’intervento immediato dell’elisoccorso , nell’attesa dell’arrivo dell’aeroambulanza hanno tentato di tutto per rianimare l’uomo ma invano, perché nel frattempo deceduto. L’elisoccorso è tornato indietro purtroppo vuoto.

Sul posto pure i Carabinieri della locale stazione che dovranno far luce sulla dinamica dell'infortunio fatale.