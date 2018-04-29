TRAGEDIA A GIARDINI NAXOS, 19 ENNE PATERNESE MUORE ANNEGATO

TRAGEDIA A GIARDINI NAXOS, 19 PATERNESE ANNEGA

Ennesima tragedia per la città di Paternò nella giornata di oggi.

Nel pomeriggio di oggi, il 19enne Paternese, Lorenzo Fazio, ha perso la vita nello specchio di mare che bagna Recanati.

Mentre il giovane insieme ad un suo coetaneo stavano facendo il bagno è stato risucchiato dalle onde alte e nonostante abbia nuotato con insistenza non è riuscito a guadagnare la riva.

Nonostante un massaggio cardiaco prolungato ed il trasportato al Sirina di Taormina per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

IN AGGIORNAMENTO