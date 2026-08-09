Tragedia a Lampedusa, 29enne di Caltanissetta muore durante un’immersione: colpito dalle eliche di un gommone
La vittima è Cristiano Daniele Giamporcaro, giovane regista originario di Caltanissetta. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio nautico
Tragedia nelle acque di Lampedusa, dove ha perso la vita Cristiano Daniele Giamporcaro, regista 29enne originario di Caltanissetta, rimasto coinvolto in un grave incidente mentre stava effettuando un’immersione.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone mentre si trovava in mare nella zona di Punta Sottile, all’estremità meridionale dell’isola.
La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio nautico per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto. Nei prossimi giorni sul corpo del 29enne sarà eseguita l’autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso.
Giamporcaro, secondo quanto emerso, avrebbe regolarmente segnalato la propria presenza in acqua con una boa. Con lui in vacanza a Lampedusa c’era anche la fidanzata, che poco prima dell’incidente sarebbe rientrata a riva dopo aver fatto il bagno.
Il riconoscimento della salma è stato effettuato dai genitori del giovane, arrivati sull’isola nella mattinata successiva alla tragedia.
Alla guida del gommone ci sarebbero stati due anziani turisti provenienti da Milano, abituali frequentatori di Lampedusa. Entrambi sono già stati ascoltati dalla Capitaneria di Porto, impegnata a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.
L’imbarcazione, di proprietà della coppia, sarebbe abitualmente ormeggiata sull’isola durante l’anno e utilizzata nei periodi di villeggiatura.
Gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali responsabilità e verificare tutti gli elementi relativi alla presenza del sub in acqua e alla rotta seguita dal gommone.