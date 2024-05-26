TRAGEDIA A MALTA: MUORE IL PICCOLO ROSARIO, IL BAMBINO CATANESE DI 6 ANNI CADUTO IN UNA PISCINA

È con grande tristezza che apprendiamo la notizia della morte del piccolo Rosario, il bambino catanese di soli 6 anni, avvenuta ieri. Rosario lottava tra la vita e la morte dal 13 maggio scorso, dopo...

È con grande tristezza che apprendiamo la notizia della morte del piccolo Rosario, il bambino catanese di soli 6 anni, avvenuta ieri.

Rosario lottava tra la vita e la morte dal 13 maggio scorso, dopo un tragico incidente in cui era caduto in una piscina privata a Swieqi, nella regione settentrionale di Malta.

L’incidente si è verificato in una residenza situata in via Sant’ Andrea. Le condizioni del bambino erano apparse immediatamente gravissime ai soccorritori intervenuti sul posto. Rosario è stato tempestivamente trasferito presso l’ospedale maltese "Mater Dei", dove è rimasto sotto cure intensive fino al triste epilogo di ieri.

Le autorità maltesi stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

In questo momento di profondo lutto, l’intera comunità catanese si stringe attorno alla famiglia del piccolo Rosario, esprimendo cordoglio e vicinanza per la perdita insopportabile di un figlio tanto amato.

