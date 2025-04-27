TRAGEDIA A MAZARA DEL VALLO, DUE RAGAZZINI SALGONO SUL TETTO DI UNA EX CANTINA E CADONO: MORTO UN 15ENNE, GRAVISSIMO UN 13ENNE

Mazara del Vallo (Trapani) – Un pomeriggio di gioco si è trasformato in tragedia a Mazara del Vallo, sul Lungomare San Vito. Leonardo Titone, 14 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tett...

Mazara del Vallo (Trapani) – Un pomeriggio di gioco si è trasformato in tragedia a Mazara del Vallo, sul Lungomare San Vito. Leonardo Titone, 14 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un ex stabilimento vinicolo abbandonato, adiacente a un parcheggio comunale e un tempo adibito a caserma dei Vigili del Fuoco. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito anche Kwalil Sfari, 13 anni, di origini tunisine.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri. Leonardo e Kwalil, insieme ad altri amici, sono entrati nella struttura dismessa, vicina al Mahara Hotel. Nonostante l’edificio, chiuso dagli anni ’70, fosse recintato e segnalato da cartelli di divieto, i ragazzi sono riusciti ad accedervi. Secondo le prime ricostruzioni, Leonardo e Kwalil si sarebbero arrampicati sul tetto, forse per gioco o sfida, mentre gli altri giovani sono rimasti a terra. La copertura, ormai pericolante, ha ceduto improvvisamente sotto il loro peso, facendo precipitare i due da un’altezza di oltre dieci metri.

Per Leonardo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Kwalil, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato inizialmente all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, per poi essere trasferito in condizioni critiche all’Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e tecnici comunali. L'area è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Marsala, che ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità, in particolare in merito alla sicurezza e alla proprietà della struttura. Le forze dell’ordine stanno anche acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Straziante il momento in cui il padre di Leonardo è arrivato sul luogo della tragedia: sopraffatto dal dolore, ha avuto un malore, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. La madre del ragazzo, al momento dei fatti, si trovava in Germania insieme alla sorella di Leonardo.

Intorno alla struttura si sono radunati numerosi amici dei due ragazzi, stretti nel dolore e nell'incredulità. La città di Mazara del Vallo è sotto shock per l’accaduto, e la vicenda riapre con forza il tema della gestione e messa in sicurezza degli edifici abbandonati.