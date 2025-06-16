Tragedia a Messina: madre si lancia dal balcone con la figlia di tre mesi in braccio. La neonata muore, grave la donna

MESSINA – Una tragedia sconvolgente ha colpito il quartiere Santa Lucia di Messina, dove una donna di 40 anni si è gettata dal balcone del primo piano della propria abitazione stringendo in braccio la...

MESSINA – Una tragedia sconvolgente ha colpito il quartiere Santa Lucia di Messina, dove una donna di 40 anni si è gettata dal balcone del primo piano della propria abitazione stringendo in braccio la figlia di appena tre mesi. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle ore 13:00. La piccola, di nome Elisa secondo quanto riportato da fonti locali, è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. La madre è attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli investigatori, la caduta sarebbe avvenuta da un’altezza di circa quattro o cinque metri. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato entrambe in codice rosso al Policlinico di Messina. La neonata ha riportato un gravissimo trauma cranico e, nonostante gli sforzi dei medici, non ce l’ha fatta. La madre ha subito diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Messina, ipotizzano che all’origine del gesto vi sia una forma acuta di depressione post partum da cui la donna era affetta. Una vicina ha raccontato di aver sentito delle urla provenire dall’abitazione e di aver subito allertato i soccorsi.

Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso, mentre proseguono le audizioni di familiari e testimoni per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Elisa era l’unica figlia della coppia. La madre è una casalinga, mentre il padre, 45 anni, lavora in un’azienda che produce cancelli elettrici. Il quartiere è sotto shock: i vicini parlano di una famiglia riservata, senza apparenti problemi o segnali di disagio.

Una tragedia che lascia senza parole e che riaccende il dibattito sulla salute mentale nel periodo postnatale, troppo spesso sottovalutata o ignorata.