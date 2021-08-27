TRAGEDIA A MESSINA, MUORE NEONATO DI 8 GIORNI, I GENITORI DONANO GLI ORGANI

Un bambino di otto giorni è morto al Policlinico di Messina e i suoi genitori hanno deciso di donare i suoi organi. Sono oltre 220 i piccoli pazienti che in tutta Italia attendono un trapianto."La pan...

Un bambino di otto giorni è morto al Policlinico di Messina e i suoi genitori hanno deciso di donare i suoi organi. Sono oltre 220 i piccoli pazienti che in tutta Italia attendono un trapianto.

"La pandemia ha certamente influenzato l'aumento dei dissensi - commenta Giorgio Battaglia, Coordinatore regionale del Centro regionale trapianti - a pesare è stata la saturazione delle terapie intensive, trincea della lotta al Covid, ma anche luogo in cui avvengono le donazioni di organi e tessuti necessarie ai trapianti".

Il coordinatore regionale del Crt lancia un appello: "Donare è una scelta naturale, offrire i propri organi a chi, dopo di noi, ne avrà bisogno, è un gesto di grande solidarietà che può trasformare un letto di morte in un letto di vita.

Invitiamo i cittadini a soffermarsi a riflettere sull'importanza di esprimersi in vita sulla donazione di organi firmando la dichiarazione di volontà e di optare per il consenso quale atto di responsabilità sociale".

(ANSA).