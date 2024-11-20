TRAGEDIA A MILAZZO: PRECIPITANO COL PARAPENDIO IN UN COSTONE, MORTO UN UOMO DI 57 ANNI, GRAVE LA FIGLIA

Un tragico incidente si è verificato oggi intorno alle 13.30 sul lungomare di Milazzo, dove un volo in parapendio si è concluso in maniera drammatica per due turisti di Bolzano. Marcu Floria, 57 anni,...

Un tragico incidente si è verificato oggi intorno alle 13.30 sul lungomare di Milazzo, dove un volo in parapendio si è concluso in maniera drammatica per due turisti di Bolzano. Marcu Floria, 57 anni, è deceduto in seguito a un arresto cardiaco dopo essere stato soccorso sul luogo dell’impatto. La figlia trentenne, coinvolta nello stesso incidente, versa in gravi condizioni ed è ricoverata al Policlinico di Messina, dove è stata intubata.

Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano effettuando un lancio in parapendio quando il forte vento li ha spinti contro una struttura metallica appartenente all'ex discoteca "Le Cupole". L'impatto è stato violento, causando gravi traumi sia per il padre che per la figlia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

La donna è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina, mentre Marcu Floria, inizialmente salvato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Milazzo, non è riuscito a sopravvivere.

Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente e verificare se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza per il volo in parapendio. Un aspetto particolarmente sotto esame è la scelta di procedere con il lancio nonostante le avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da venti forti.

La comunità locale e i soccorritori, profondamente colpiti dall’accaduto, attendono aggiornamenti sulle condizioni della giovane donna, mentre si cerca di fare luce sulle responsabilità dell’incidente.