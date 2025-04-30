TRAGEDIA A MISTERBIANCO: MADRE LANCIA LA FIGLIA DI SETTE MESI DAL BALCONE, LA PICCOLA MUORE. APERTA UN’INCHIESTA

Misterbianco (Catania), 30 aprile 2025 – Una tragedia di indicibile dolore ha scosso oggi l’intera comunità di Misterbianco, nel Catanese. Una bambina di appena sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo es...

Misterbianco (Catania), 30 aprile 2025 – Una tragedia di indicibile dolore ha scosso oggi l’intera comunità di Misterbianco, nel Catanese. Una bambina di appena sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata dal balcone della propria abitazione nel centro storico del paese, presumibilmente dalla madre.

Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 13:30 in via Marchese, una delle arterie principali del centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, la donna – una 40enne con precedenti problemi psicologici e una diagnosi di depressione post partum – avrebbe compiuto il gesto estremo sotto gli occhi increduli e attoniti dei passanti.

La piccola è precipitata nel vuoto per diversi metri, riportando ferite gravissime.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare la neonata, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: la bambina è deceduta sul posto, prima di poter essere trasferita all’ospedale di Catania.

Anche il padre della piccola, un operatore ecologico, si trovava in casa al momento dei fatti. Colto da malore e sotto shock per l’accaduto, è stato trasportato in ospedale per ricevere assistenza medica. L’area è stata immediatamente isolata e la scientifica ha avviato i rilievi del caso.

Gli inquirenti stanno ascoltando i vicini e i testimoni per ricostruire con esattezza quanto accaduto e chiarire se la donna fosse effettivamente sola in casa al momento della tragedia.

Secondo quanto emerso, la madre era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania e viveva una situazione familiare delicata. Oltre alla neonata, la donna ha anche un altro figlio di 7 anni.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto e il sostituto procuratore di turno si è recato personalmente sul posto per coordinare le indagini. L’ipotesi di reato al momento è omicidio aggravato.

Profondamente colpito anche il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, che ha raggiunto via Marchese non appena appresa la notizia:

"Abbiamo appreso la notizia mentre era in corso una riunione di giunta e siamo rimasti pietrificati. La comunità è terribilmente scossa. È una tragedia umana di enormi proporzioni. Come padre, prima ancora che da sindaco, sono fortemente scosso e addolorato. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore."

La cittadinanza è in lutto e la comunità locale si interroga sulle cause profonde di questo gesto disperato. Una vicenda che lascia dietro di sé un dolore immenso e tanti interrogativi sulle fragilità che possono consumarsi nel silenzio delle mura domestiche.