TRAGEDIA A PALAGONIA: SCONTRO TRA AUTO E MONOPATTINO, MUORE 12ENNE

Lutto e rabbia hanno colpito la comunità di Palagonia, dove ieri, intorno alle 17, si è verificato un tragico incidente in via Garibaldi, nei pressi del cimitero. Due ragazzi di 12 anni stavano percorrendo la strada a bordo di un monopattino quando si sono scontrati con un’auto.

L’impatto è stato fatale per uno dei due ragazzi, Simone, che ha perso la vita sul colpo. I tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. L’altro 12enne, ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Catania, dove le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni.

Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'incidente, con i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Palagonia che hanno avviato gli accertamenti. Il conducente dell'auto, visibilmente sotto shock, è stato ascoltato dagli investigatori.

L'incidente ha sconvolto l’intera cittadina, dove amici e conoscenti si sono radunati per esprimere vicinanza alla famiglia del giovane Simone, vittima di una tragedia che lascia un grande vuoto.