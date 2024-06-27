TRAGEDIA A PALAZZOLO ACREIDE (SR), DONNA E BIMBO CADONO IN UN POZZO: IL PICCOLO È MORTO

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo artesiano durante un campo estivo. La tra...

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo artesiano durante un campo estivo.

La tragedia è avvenuta in contrada Falabia, una zona di campagna del comune.

Secondo le prime ricostruzioni, nella zona era in corso un campo estivo organizzato dalla cooperativa Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Anffas). Il bambino, che partecipava al campo, è caduto nel pozzo artesiano profondo circa 15 metri e per metà pieno d'acqua.

La donna che ha cercato di soccorrerlo, una 54enne operatrice dell'Anffas, si è calata nel pozzo nel tentativo di salvare il bambino ma non è riuscita ad afferrarlo. Anche lei è rimasta intrappolata nel pozzo fino all'arrivo dei soccorsi.

Una squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco ha recuperato la donna, che è stata poi affidata alle cure del 118 e risulta essere in buone condizioni fisiche.

Il corpo senza vita del bambino è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno dovuto operare in condizioni estremamente difficili a causa della profondità del pozzo e della presenza di acqua.

La procura di Siracusa ha immediatamente aperto un'indagine sulla morte del bambino, ipotizzando il reato di omicidio colposo. L'inchiesta mira a chiarire le dinamiche dell'incidente e a verificare se il pozzo fosse adeguatamente segnalato e protetto.

Le prime indagini condotte dai vigili del fuoco di Siracusa e dai carabinieri suggeriscono che l'incidente sia avvenuto durante un'escursione organizzata dall'Anffas. Il bambino, disabile, stava partecipando alla gita quando, per cause ancora da accertare, è caduto nel pozzo. La donna, nel tentativo di salvarlo, è caduta a sua volta.

Il bambino deceduto era il fratellino di un altro partecipante al campo estivo, anch'egli disabile. Il responsabile della onlus "Fondazione Anffas di Palazzolo Acreide Doniamo Sorrisi" si trova sul posto insieme ai carabinieri per collaborare nelle indagini e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale e solleva importanti interrogativi sulla sicurezza delle strutture e delle attività organizzate per i bambini, specialmente quelli con disabilità. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia del piccolo e promettono di fare luce su questa drammatica vicenda per evitare che simili tragedie possano ripetersi.