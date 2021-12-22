TRAGEDIA A PALMA DI MONTECHIARO, LA PICCOLA GINEVRA MUORE A DUE ANNI FRA LE FIAMME DELLA SUA CASA

Dopo la strage di Ravanusa, anche Palma di Montechiaro piange per la tragedia costata la vita alla piccola Ginevra Manganello di due anni e sette mesi, morta sorpresa nel lettino da un incendio divamp...

Gli ultimi focolai dell'incendio divampato ieri sera in un' abitazione di via San Giuseppe, nel centro storico di Palma di Montechiaro, sono stati spenti poco dopo mezzanotte e mezza.

Soltanto dopo il corpo di Ginevra Manganello è stato portato via dentro una bara bianca.

La piccola ha perso la vita, mentre dormiva nel letto matrimoniale, al secondo piano dello stabile dove viveva la sua famiglia: otto persone, fra cui la mamma e i cinque fratellini, che sono rimasti senza casa.

Il Comune, assieme alla cooperativa Il Sole, ha trovato una sistemazione finché la palazzina di due piani resterà sotto sequestro e inagibile. "Quando l'edificio verrà dissequestrato, ci occuperemo dei lavori per restituirlo alla famiglia - ha spiegato nella notte il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino -. Come Comune ci faremo carico dei funerali e della sepoltura del piccolo angelo.

Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino. Dopo la tragedia di Ravanusa, anche per Palma di Montechiaro sarà un Natale triste, sospenderò tutti gli eventi e le iniziative di festa".

La Procura di Agrigento, con il sostituto Maria Barbara Cifalinò, che è giunta a Palma di Montechiaro, ha aperto un' inchiesta. Dell'attività investigativa si stanno già occupando i poliziotti del commissariato cittadino.

Ad innescare il terribile incendio sarebbe stato un corto circuito, determinato forse da un condizionatore o da una stufetta elettrica.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Licata, dopo aver spento l'incendio, si sono occupati degli accertamenti necessari a stabilire da dove sia partita la scintilla.