Tragedia a Paternò, 70enne colto da infarto mentre era in auto: nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare

Un settantenne è morto nella mattinata di oggi a causa di un infarto mentre si trovava all’interno della propria auto, ferma presso un distributore di carburante lungo via Santa Caterina, a Paternò.

L’uomo aveva improvvisamente perso conoscenza mentre era alla guida, terminando la corsa con l’auto nei pressi della stazione di servizio.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che avevano rotto il finestrino del veicolo per estrarlo dall’abitacolo e consentire ai sanitari del 118 di prestargli soccorso.

Nonostante l’intervento tempestivo, per l’uomo non c’era stato nulla da fare.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e le operazioni di rito, oltre alla Polizia Municipale per la gestione della viabilità.

Nel tratto interessato si erano registrati rallentamenti, con la circolazione regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni in sicurezza.