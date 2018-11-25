TRAGEDIA A ROMA, BIMBA PRECIPITA DA SESTO PIANO

Tragedia a Roma. Una bambina è morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense. E' stato un passante ad accorgersi di quanto stava accadendo,...

Tragedia a Roma. Una bambina è morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense. E' stato un passante ad accorgersi di quanto stava accadendo, poco prima delle 9.30, e a chiamare la polizia.

Gli agenti, intervenuti sul posto con il magistrato e il medico legale, stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Sembra che in casa ci fossero i genitori della bimba che però hanno detto di non essersi accorti di nulla perché stavano dormendo.