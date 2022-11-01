TRAGEDIA A SAN CATALDO, TRE AMICI USTIONATI DURANTE BARBECUE PER HALLOWEEN: UNO È MORTO

Tragedia a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove tre persone sono rimaste ustionate mentre accendevano un fuoco per il barbecue.Uno di loro, Alessandro Tomasella, di 31 anni, è morto all'os...

Tragedia a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove tre persone sono rimaste ustionate mentre accendevano un fuoco per il barbecue.

Uno di loro, Alessandro Tomasella, di 31 anni, è morto all'ospedale di Catania dove era stato trasportato con un'ambulanza del 118.

Gli altri due, Salvatore Matraxia, 56 anni, e Rosario Matraxia, di 33, sono ustionati ma non in maniera grave.

A quanto pare i tre si erano riuniti per cena in contrada Vassallaggi per mangiare della carne arrostita. Mentre accendevano il fuoco, per cause ancora da accertare, una fiamma li ha raggiunti. I tre si sono recati da soli in ospedale; il più grave è deceduto qualche ora dopo.

I carabinieri in mattinata sentiranno i due amici della vittima che sono stati subito dimessi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.