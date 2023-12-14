TRAGEDIA A SAN PIETRO CLARENZA: 19ENNE PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE MORTALE

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, 14 Dicembre 2023 San Pietro ClarenzaMarco Cocuzza, uno studente di 19 anni del Polivalente di San Giovanni La Punta, ha perso la vita in un impat...

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, 14 Dicembre 2023 San Pietro Clarenza

Marco Cocuzza, uno studente di 19 anni del Polivalente di San Giovanni La Punta, ha perso la vita in un impatto mortale all'incrocio tra via Palermo e via Cefalù. La comunità locale è scossa dalla tragedia, mentre emergono dettagli sulla dinamica dell'incidente.

Secondo le prime informazioni, Marco viaggiava a bordo di uno scooter SH Honda quando è entrato in collisione con una Citroen C3, guidata da un uomo di 85 anni, presumibilmente in fase di svolta.

L'impatto, che ha coinvolto la fiancata lato passeggero della Citroen, è stato così violento che il giovane centauro è stato sbalzato diversi metri dal luogo della collisione.

I primi soccorritori che si sono fermati sulla scena hanno immediatamente chiamato il 118, ma purtroppo per Marco Cocuzza non c'è stato nulla da fare.

La situazione è apparsa subito disperata, e nonostante gli sforzi del personale sanitario, il giovane è stato dichiarato morto sul posto. Nel frattempo, l'anziano conducente dell'auto coinvolta è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania con diverse contusioni.

La comunità locale è addolorata dalla perdita di un giovane così promettente, mentre le autorità stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica precisa dell'incidente

La strada è rimasta chiusa per un paio di ore per permettere le operazioni in totale sicurezza.