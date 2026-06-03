Tragedia a Santa Maria di Licodia: 37enne va in escandescenze in casa, rompe dei vetri e muore dissanguato

La tragedia si è consumata a Santa Maria di Licodia. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò coordinati dalla Procura di Catania.

Tragedia a Santa Maria di Licodia, dove un uomo di 37 anni è morto dopo essersi gravemente ferito all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime informazioni emerse, il 37enne sarebbe andato in escandescenze nella sua casa, rompendo alcuni vetri e procurandosi profonde ferite che gli avrebbero causato una violenta emorragia. L’uomo, che secondo quanto appreso soffriva di disagi psicologici, avrebbe perso molto sangue prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 37enne d’urgenza all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Nonostante i tentativi dei medici, però, la vasta emorragia si è rivelata fatale e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Paternò, coordinati dalla Procura di Catania, per ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle fasi precedenti alla tragedia.