TRAGEDIA A TERMINI IMERESE, IMPRENDITORE DI 30 ANNI SI RIBALTA CON IL MULETTO E MUORE SCHIACCIATO

Un nuovo drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Termini Imerese, nel Palermitano. Denis Agnello, imprenditore trentenne e titolare della ditta di infissi in PVC Kowin, ha perso la vita in un tragico episodio avvenuto ieri.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane imprenditore sarebbe rimasto schiacciato dal muletto che stava manovrando all’interno della sua attività. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare: le autorità stanno indagando per comprendere cosa abbia provocato il ribaltamento del mezzo e accertare eventuali responsabilità.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, per Agnello non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha destato profondo cordoglio nella comunità locale. Denis Agnello lascia la moglie e una figlia piccola, rendendo ancora più straziante una perdita che solleva, ancora una volta, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza previste dalla legge.