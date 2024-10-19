TRAGEDIA A TORTORICI, FUORISTRADA DELLA FORESTALE VOLA DA VIADOTTO, 1 MORTO E 2 FERITI

Un operaio della forestale è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in via Roma, a Tortorici, comune dei Nebrodi in provincia di Messina.I tre erano a bordo di un fuor...

Un operaio della forestale è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in via Roma, a Tortorici, comune dei Nebrodi in provincia di Messina.

I tre erano a bordo di un fuoristrada di servizio che, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un viadotto.

La strada dove è avvenuto l'incidente era asciutta, nella zona la pioggia era caduta solo nelle prime ore del mattino.

Uno dei feriti è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Sant'Agata di Militello, l'altro, in condizioni più gravi, è stato estratto dalle lamiere ed è stato portato con l'elisoccorso del 118 al Policlinico di Messina.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Messina, una squadra Sant' Agata Militello e l'autogrù dalla sede centrale per il recupero del mezzo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Schifani: “Ancora un’altra tragedia sul lavoro”

Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani: “Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita nell’incidente avvenuto oggi a Tortorici.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a una tragedia sul lavoro che colpisce chi, ogni giorno, si adopera per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, spesso affrontando condizioni difficili e rischi elevati. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione ai due operai rimasti feriti, auspicando che possano ristabilirsi al più presto.

A loro e alle loro famiglie va il mio sostegno in questo momento di apprensione e incertezza”.