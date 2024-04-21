TRAGEDIA A TREVISO, IN RETROMARCIA INVESTE E UCCIDE IL FIGLIO DI 20 MESI

A Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso, un uomo, Olaf Vidali, ha investito il figlio di un anno e mezzo, Matteo, mentre faceva retromarcia nel suo giardino. Il bimbo, che al...

A Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso, un uomo, Olaf Vidali, ha investito il figlio di un anno e mezzo, Matteo, mentre faceva retromarcia nel suo giardino. Il bimbo, che al momento dell'incidente stava giocando, è morto dopo due giorni di agonia. Lo riporta Il Gazzettino. Il padre è indagato per omicidio colposo.

L'incidente Il fatto è accaduto domenica 14 aprile. Il padre del bambino stava spostando la macchina e, per farlo, ha fatto una manovra in retromarcia. Il bambino si trovava dietro l'auto ed è stato colpito.

Il piccolo è stato subito portato dai genitori al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Ma dopo due giorni in ospedale, è morto.

Le forze dell'ordine stanno facendo degli accertamenti sul caso.

Sul corpo del bimbo verrà eseguita l'autopsia.