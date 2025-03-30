TRAGEDIA A VALGUARNERA: MUORE CADENDO DAL TETTO MENTRE LAVORA A UNA CISTERNA

Enna – È deceduto in ospedale, all’Umberto I di Enna, Filippo Belbruno, il 48enne di Valguarnera che questa mattina era precipitato dal tetto della casa dei suoceri mentre stava lavorando alla sistema...

Enna – È deceduto in ospedale, all’Umberto I di Enna, Filippo Belbruno, il 48enne di Valguarnera che questa mattina era precipitato dal tetto della casa dei suoceri mentre stava lavorando alla sistemazione di una cisterna.

In un primo momento si era ipotizzato che l’uomo fosse impegnato nella riparazione di un’antenna, ma le verifiche successive hanno chiarito che stava operando su una cisterna. L’incidente si è rivelato fatale: nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto d’urgenza in ospedale, l’uomo non ce l’ha fatta.

Filippo Belbruno, sposato e padre di due figli, era il titolare di un bar a Valguarnera, dove era molto conosciuto e stimato dalla comunità.

La sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, amici e clienti abituali del suo locale.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Enna, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Saranno fondamentali le testimonianze e gli eventuali rilievi tecnici per comprendere se vi siano state eventuali negligenze o condizioni di pericolo che abbiano contribuito alla tragedia.

L’intera comunità di Valguarnera si stringe attorno alla famiglia Belbruno in questo momento di dolore, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’inchiesta in corso.