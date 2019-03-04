TRAGEDIA ACIREALE: RITROVATO UN CORPO, CON MOLTA PROBABILITÀ E' IL CORPO DI ENRICO
A cura di Redazione
04 marzo 2019 21:12
+++FLASH+++
Manca ancora l’ufficialità, ma il corpo avvistato da un sommozzatore in immersione notturna, tra i frangiflutti di Santa Maria La Scala, con molta probabilità si tratta di Enrico Cordella il giovane disperso 8 giorni fa.
Giorni tremendi quelli passati dalla famiglia di Enrico, tra indiscrezioni, falsi allarme e appelli per continuare le ricerche.
Dopo la segnalazione, stanno raggiungendo il posto squadre e sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare il corpo, seguirà il riconoscimento.
IN AGGIORNAMENTO