TRAGEDIA ACIREALE: SEGNALATA UNA SAGOMA IN MARE. RICERCHE IN CORSO
A cura di Redazione
28 febbraio 2019 10:50
Questa mattina la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, ha ricevuto la segnalazione dell’avvistamento di quella che sembrava una sagoma galleggiante nello specchio d’acqua antistante i faraglioni di Acitrezza.
Squadre terrestri, unità navali, aeree ed il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, in questo momento, stanno concentrando le ricerche sull’area segnalata.