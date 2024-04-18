TRAGEDIA AD ACI SANT'ANTONIO, OPERAIO DI 31 ANNI MUORE INCASTRATO TRA LA CABINA E LA PORTA DELL'ASCENSORE
Nel primo pomeriggio di oggi la sala operativa dei vigili del fuoco di Catania ha ricevuto una chiamata di soccorso per un uomo bloccato all’interno del vano ascensore di un condominio in via Marchese di Casalotto, ad Aci Sant’Antonio.
Per cause in corso di accertamento un manutentore che lavorava sulla cabina dell’ascensore é rimasto incastrato tra la stessa cabina e la porta di un piano.
All’interno dell’ascensore si trovava una donna in stato di shock.
La squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale, ha provveduto a liberare l’uomo di 31 anni e far uscire la signora dalla cabina ascensore.
I sanitari del Servizio 118, intervenuti sul posto, hanno constatato il decesso dell’uomo.
Sul posto anche i militari del locale Comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri.