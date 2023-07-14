TRAGEDIA AD AGIRA, MUORE NEONATO DI 6 MESI CADENDO DAL FASCIATOIO
Un neonato di 6 mesi è morto dopo essere caduto dal fasciatoio.
Per il piccolo Filippo, di Agira (En), è stato vano il trasferimento in elisoccorso da Enna all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è deceduto.
Si sarebbe trattato di un incidente domestico.
Al Cannizzaro il bimbo sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il sindaco di Agira Maria Greco, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia. "Non ci sono parole dopo una simile tragedia, nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo - dice - Ci stringiamo a loro nel cordoglio".