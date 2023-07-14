TRAGEDIA AD AGIRA, MUORE NEONATO DI 6 MESI CADENDO DAL FASCIATOIO

Un neonato di 6 mesi è morto dopo essere caduto dal fasciatoio.Per il piccolo Filippo, di Agira (En), è stato vano il trasferimento in elisoccorso da Enna all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è de...

