TRAGEDIA AD ORTONA: MORTI ANNEGATI DUE FRATELLI DI 11 E 14 ANNI

Sono stati trovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, nel Chietino.

I corpi sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza una dall'altro.

Secondo le prime informazioni, i due ragazzini - di origine cinese ma nati in Italia e residenti a Montesilvano (Pescara) - stavano facendo il bagno, quando sarebbero stati sbalzati contro gli scogli dalle onde.

Il padre ha provato a nuotare e a salvarli, vedendo che erano in difficoltà.

Secondo le testimonianze, l'uomo, forse a causa di un malore o del mare agitato, non è riuscito a raggiungere i figli ed è stato tratto in salvo.

Sul posto ci sono Capitaneria di Porto, con motovedette ed elicottero, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato, con l'elicottero.