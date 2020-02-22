TRAGEDIA AL CARNEVALE DI SCIACCA, BIMBO DI 4 ANNI CADE DA CARRO E MUORE

Un bambino di 4 anni è morto ieri sera cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie di Sciacca (Ag) uno dei comuni siciliani dove questa ricorrenza è più sentita.La manifestazione è st...

Un bambino di 4 anni è morto ieri sera cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie di Sciacca (Ag) uno dei comuni siciliani dove questa ricorrenza è più sentita.

La manifestazione è stata annullata.

Secondo una prima ricostruzione il bimbo è stato messo sul carro che era fermo ma appena il trattorista si è messo in movimento il bambino è caduto per terra sbattendo la testa.

E' stato subito portato in ospedale ma non c'è stato nulla da fare.

Il bambino era stato messo sul carro "Volere volare", dell'associazione "E ora li femmi tu", mentre era fermo, dal padre che voleva scattargli qualche foto.

Appena il carro trainato da un trattore si è messo in movimento il bimbo ha perso l'equilibrio cadendo a terra e sbattendo la testa. Il bambino è stato portato nell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove sono andati anche i familiari, straziati, e il sindaco Francesca Valenti.

Il carnevale a Sciacca si era aperto giovedi ma i carri hanno cominciato a sfilare ieri sera.

La polizia indaga e la procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta.

