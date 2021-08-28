TRAGEDIA AL RALLY DELL'APPENNINO: MORTI 2 SPETTATORI

Sono due giovani spettatori le vittime dell'incidente al rally dell'Appennino reggiano. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di San Polo d'Enza, un'auto in gara ha perso il controllo travolg...

Sono due giovani spettatori le vittime dell'incidente al rally dell'Appennino reggiano. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di San Polo d'Enza, un'auto in gara ha perso il controllo travolgendo e uccidendo i due.

È successo verso le 10 a Riverzana di Canossa. Su un tratto rettilineo, una Peugeot 208 è uscita dal circuito e, a causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, si è staccata dal suolo finendo su una vicina collinetta dove si trovava del pubblico, investendo mortalmente i due giovani. I due dell'equipaggio sono rimasti illesi.

Sulla vicenda è aperta un'inchiesta.

Sul posto, la polizia locale Unione Val d'Enza e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo, oltre all'elisoccorso del 118. Era in corso la prima prova speciale della giornata.

In seguito all'incidente la manifestazione è stata sospesa.