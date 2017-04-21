TRAGEDIA ALLA TARGA FLORIO : AUTO FUORI STRADA DUE MORTI

Un pilota e un commissario di gara della Targa Florio, competizione automobilistica in corso nel palermitano, sono morti in seguito a un incidente. Un'auto è uscita fuori strada durante la prova speci...

Un pilota e un commissario di gara della Targa Florio, competizione automobilistica in corso nel palermitano, sono morti in seguito a un incidente. Un'auto è uscita fuori strada durante la prova speciale a Piano Battaglia.

Ferito il navigatore, che è stato trasportato all'ospedale di Petralia Sottana.

Le vittime dell'incidente mortale sono Giuseppe Laganà, commissario di gara, travolto dall'auto, e il pilota Mauro Amendolia, originario di Messina di 53 anni. La figlia, Gemma Amendolia, 27 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Madonna dall'Alto di Petralia Sottana (Palermo).

La gara è stata sospesa.(ANSA)