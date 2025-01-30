TRAGEDIA ALL'OSPEDALE DI ACIREALE: NEONATO MORTO E MAMMA IN GRAVI CONDIZIONI DOPO PARTO COMPLICATO

Bimbo nato morto all’ospedale di Acireale e mamma 36enne in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. Presunto caso di malasanità nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Santa Marta e Santa Ven...

Bimbo nato morto all’ospedale di Acireale e mamma 36enne in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. Presunto caso di malasanità nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Santa Marta e Santa Venera.

Qualcosa sarebbe andato storto durante le delicate fasi del parto, eseguito ben oltre i nove mesi naturali di gestazione fisiologica, e la decisione dei medici di effettuare il taglio cesareo, tardiva secondo la denuncia presentata ai carabinieri dal compagno della donna, entrambi di nazionalità cingalese, residenti ad Acireale.

La vicenda, resa nota dall’emittente regionale siciliana Rei Tv, presenta molti lati oscuri. Bisognerà attendere i risultati dell’autopsia sul neonato e gli esami di laboratorio sugli scambi metabolici del liquido amniotico e se questo ha subito variazioni che potrebbero essere risultate letali per il piccolo e tossiche per la donna.

Sarà l’inchiesta avviata dalla procura della Repubblica di Catania, affidata alla Pm Alessandra Russo, che ha disposto il sequestro della salma, della placenta e della cartella clinica, a ricostruire il caso e a definire le cause del decesso del neonato, le gravi conseguenze cliniche per la madre finita in rianimazione e se vi siano state negligenze da parte dell’equipe medica che ha gestito le varie fasi della gestante, sino al drammatico epilogo.

Da quanto si è appreso la donna non avrebbe accusato criticità durante i mesi di gravidanza e tutti gli accertamenti sanitari a cui si era sottoposta periodicamente non avrebbero evidenziato rischi.

Tutto sembrava procedere nella normalità. Nella circostanziata denuncia, presentata alla locale stazione dei carabinieri, il marito ha raccontato di aver condotto la moglie in ospedale ai primi dolori di fine gravidanza, ma i medici l’avrebbero rimandata a casa.

Un ritardo di dieci giorni, rispetto ai nove mesi naturali, sino a quando non si è reso necessario il ricovero d’urgenza della 36 enne che è stata condotta in sala operatoria e sottoposta al taglio cesareo e successiva nascita del bimbo.

Da chiarire se è il decesso sia avvenuto prima o dopo il parto. L’autopsia sul corpicino del bimbo, le analisi della placenta e gli accertamenti tecnici sulla cartella clinica, disposti dal pubblico ministero, faranno luce sulle reali cause della morte del neonato e il ricovero in prognosi riservata della madre.